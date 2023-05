Zu einem schweren Unfall mit drei zum Teil schwer Verletzten und Trümmerteilen auf allen Fahrspuren ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 in Richtung Hannover gekommen.

Schwerer Unfall auf A2! Auto fährt ungebremst auf Lkw bei Burg in Richtung Hannover

A2 (vs/mp) - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 in Richtung Hannover gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach hat ist ein mit drei Insassen besetzter Nissan zwischen Theeßen und Rastplatz Ihlegrund Nord offenbar ungebremst in einen Lkw gefahren, der an einem Stauende wartete. Die Trümmer des Unfalls sollen sich auf alle Fahrstreifen erstreckt haben. Alle drei Insassen des Nissan waren anfänglich in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Ersthelfer und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden, heißt es.

Alle drei Auto-Insassen wurden verletzt, zwei davon, eine 53-Jährige und ein 17 Jahre alter Beifahrer, schwer. Der 58 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde bereits abtransportiert.

Über Stunden war eine Vollsperrung der Fahrbahn eingerichtet. Es staute sich an der Unfallstelle.