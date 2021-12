Zwei Diebstähle im Jerichower Land: Schweißgeräte entwendet

Jerichower Land (vs) - Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle im Bereich der L52 bei Hohenwarthe vier Container gewaltsam aufgebrochen, berichtet die Polizei. Aus diesen Containern wurden ein Schweißgerät und andere Schweißutensilien sowie weitere Arbeitsgeräte entwendet. Es entstand ein Schaden von einigen eintausend Euro. Die Tat fand vom 10. bis 13. Dezember statt.

Weiter wurden in Burg aus einer Fabrikhalle eines metallverarbeitenden Betriebes am Kanalufer durch unbekannte Täter zwei Schweißgeräte sowie andere Arbeitsgeräte entwendet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter das Wochenende rund um den 11. Dezember genutzt haben, um sich unberechtigt und mit Gewalt Zugang zur Fabrikhalle zu verschaffen, so die Polizei weiter. Vermutlich nutzten der oder die Täter ein Fahrzeug, um das Diebesgut zu transportieren. Es entstand ein Schaden von mehreren eintausend Euro.

Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum vom Freitag, 10.12.2021, 13:30 Uhr bis Montagfrüh auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.