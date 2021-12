Zwei Fahrraddiebstähle in Burg: Polizei sucht Zeugen

Burg (vs) -Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Fahrradständer eines Supermarktes am 8. Dezember in der Friedenstraße in Burg ein Elektrofahrrad vom Typ Victoria Treck 5.8 in der Farbe Grün. Der 83-jährige Geschädigte hatte zuvor sein Fahrrad dort abgestellt und ordnungsgemäß gesichert. Der angegebene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Wenige Stunden später entwendeten Unbekannte einer 59-Jährigen aus Burg ihr Fahrrad, welches sie im Kreuzgang vor der Hausnummer 21A abgestellt und mittels Rahmen- und Seilschloss gesichert hatte. Als die Geschädigte circa eine halbe Stunde später wieder zu ihrem Fahrrad zurückkehrt, musste sie den Diebstahl feststellen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein dunkelgraues Damen-E-Bike der Marke Gudereit. Am Lenker war zudem ein großer Korb angebracht, so die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu tatverdächtigen Personen sowie dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.