Schermen - Zwei zwölfjährige Mädchen aus Schermen (Jerichower Land) sind vermisst worden. Mittlerweile hat sich die Situation geklärt – am späten Abend konnten die Kinder ausfindig gemacht werden. Zuvor war es zu einem Großeinsatz gekommen.

Wie die Polizei informiert, waren die Mädchen am Mittwoch, 11. September 2024, nicht nach Hause gekommen. Am Nachmittag wurden sie zuletzt gesehen, wie sie in ein Waldstück bei Schermen gegangen waren.

Entscheidender Hinweis kommt am späten Abend

An der Suche haben sich zahlreiche Polizeikräften und Unterstützer beteiligt. Dabei fungierte die Sporthalle Schermen als Sammelstelle, auch ein Hubschrauber sowie Fährtenspürhunde, Mantrailer und Flächensuchhunde kamen zum Einsatz. Jagdpächter der umliegenden Waldgebiete seien informiert worden und hätten sich mit ihren Suchhunden an der Suche nach den beiden Mädchen beteiligt. Die Jäger hatten auch eine Wärmebilddrohne dabei.

Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich Schermen/Möser sowie umliegende Wälder. Zu später Stunde dann der entscheidende Hinweis durch einen Zeugen: Zwei Mädchen sind in Körbelitz gesehen worden. Dabei handelte es sich um die Gesuchten, die unversehrt angetroffen und ihren Eltern übergeben werden konnten.