Naumburg. - Bei einer Razzia am Montag im Molauer Land im Burgenlandkreis wurde eine riesige Indoor-Plantage mit Hanf-Pflanzen entdeckt, wie die Polizei meldet.

Sogar der Strom für die Hanfplantage im Burgenlandkreis wurde illegal beschafft. Foto: Polizei

Demnach wurden nach vorherigen Ermittlungen wegen des Anbaus von Drogen in "nicht geringer Menge" ein Gebäude und mehrere Nebengelasse in einem kleinen Dorf durchsucht. Dabei seien über 550 Pflanzen, zum Teil in voller Blüte, in zahlreichen Räumen gefunden und anschließend die dazugehörige professionelle Zuchtanlage stillgelegt worden.

Außerdem sei der Strom zum Betreiben der Zucht illegal abgezweigt worden.

Zwei Männer im Alter von 43 und 23 Jahren wurden festgenommen und sitzen nun in U-Haft.