Die Polizei ging einem Hinweis nach und hat in einem Sonnenblumenfeld bei Dederstedt über 100 Cannabispflanzen gefunden.

Die Cannabispflanzen erreichten in dem Feld bei Dederstedt eine Höhe von bis zu zwei Metern.

Dederstedt/DUR - Am Montag, den 25. Oktober, entdeckten Polizeibeamte mehrere Cannabispflanzen in einem Sonnenblumenfeld bei Dederstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz. Durch einen Hinweis am Sonntag, dass dort illegal Drogen angebaut werden, konnte die Polizei insgesamt 166 Cannabispflanzen sicherstellen, teilte, die Polizei Halle mit.

Die Pflanzen waren zwischen den Sonnenblumen verteilt und hatten eine Höhe von bis zu zwei Metern. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgrund des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln gegen Unbekannt eingeleitet.