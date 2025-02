Ein Mann ist aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Zeiss-Straße in Halle gesprungen.

Mann springt in Halle aus dem Fenster - Nach dem Aufprall nimmt die Polizei ihn fest

Halle (Saale). - Zu einer ungewöhnlichen Flucht hat sich am Mittwoch ein 29 Jahre alter Mann in der Carl-Zeiss-Straße in Halle entschlossen, wie die Polizei meldet.

Demnach wollten Beamte den Mann, für den bereits seit vier Jahren ein Haftbefehl aus Kroatien besteht, in einem Mehrfamilienhaus festnehmen. Als er von der bevorstehenden Verhaftung erfuhr, sei der 29-Jährige aus dem Wohnungsfenster gesprungen, heißt es.

Als der Mann unten aufkam, klickten die Handschellen. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer JVA in Halle.