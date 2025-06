Im Stadtteil Heide-Süd in Halle ist es zu einem Chemie-Unfall gekommen. Nach vorliegenden Informationen sind im Nanotechnikum mindestens 60 Liter Ammoniak ausgetreten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Achtung! Großer Gefahrguteinsatz im Nanotechnikum in Heide-Süd – Zwei Verletzte

Chemieunfall in Halle

Im Nanotechnikum in Halle-Heide-Süd ist offenbar ein gefährlicher Stoff ausgetreten.

Halle (Saale). – Nach vorliegenden Informationen sind am späten Mittwochvormittag im Nanotechnikum der Uni Halle in der Heinrich-Damerow-Straße in Heide-Süd mindestens 60 Liter Ammoniak ausgetreten. Die Feuerwehr ist seit kurz nach 11 Uhr mit einem riesigen Aufgebot vor Ort.

Darunter sind Spezial-Einsatzkräfte aus den Freiwilligen Feuerwehren Halle-Passendorf, Halle-Reideburg und Halle-Diemitz. Auch die Südwache und die Hauptwache der Berufsfeuerwehr Halle sind im Einsatz. Auch die Polizei war kurzzeitig vor Ort.

Eine Dekontaminationsdusche wurde vor Ort aufgebaut. Foto: Marvin Matzulla

Mittlerweile betreten die Einsatzkräfte offenbar den Raum, in dem Ammoniak ausgetreten ist. Eine Dusche wurde aufgebaut, um die Spezialkräfte der Feuerwehr im Anschluss daran zu dekontaminieren.

Es soll zwei Verletzte geben. Zum Grad der Verletzung sei bislang nichts bekannt, heißt es auf Nachfrage bei der Rettungsleitstelle.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht.