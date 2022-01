Polizeiabsperrung durchbrochen: Corona-Demonstranten stürmen Gelände der Leipziger Uniklinik

Während eines Protestzuges gegen die Corona-Politik in Leipzig sind Teilnehmer in ein Gelände der Universitätsklinik eingedrungen. Die Polizei ermittelt wegen Haus- und Landfriedensbruchs.

Leipzig/Zwönitz/dpa - Nach einer Demonstration von Gegnern der Corona-Politik in Leipzig ermittelt die Polizei gegen eine Reihe von Teilnehmern. Einige Dutzend der Protestierer waren am Samstag an Polizisten vorbei durch ein Tor auf ein Gelände der Universitätsklinik Leipzig gelaufen.

Es seien Identitäten von mehr als 50 Menschen festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Wegen des Eindringens auf das Klinikgelände werde wegen des Verdachts des Land- und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Corona-Demonstranten mobilisieren für Protest in Leipzig

Für den Protestzug war im Telegram-Kanal der rechtsradikalen Kleinstpartei Freien Sachsen geworben worden. Laut Polizei beteiligten sich einige Hundert Menschen. Sie versammelten sich am Völkerschlachtdenkmal und wollten Richtung Innenstadt laufen.

Die Beamten stoppten die Demonstration, weil zunächst kein Versammlungsleiter benannt worden war. Danach sei der Zug noch ein zweites Mal angehalten und von Polizeikräften umschlossen worden, weil Corona-Regeln nicht eingehalten wurden und keine Ordner für die Versammlung eingesetzt waren.

Polizei-Absperrung durchbrochen: Corona-Demonstranten dringen in Klinikgelände ein

Das sei der Moment gewesen, als mehrere Dutzend Menschen in das Klinikgelände eingedrungen seien - vermutlich, um aus dem Polizeikessel zu entkommen. „Es ist die Wahrnehmung unserer Einsatzkräfte gewesen, dass sie versucht haben, aus der Umschließung herauszukommen“, sagte Sprecherin Mariele Koeckeritz am Sonntag. Auf dem Hof seien die meisten Beteiligten von den Einsatzkräften festgehalten worden.

Hier stürmen die Querschwurbelnazis die Klinik für Psychiatrie des @UKL_Leipzig. Die Adresse ist vermutlich schon richtig. Können gleich da bleiben. Wobei…das arme medizinische Personal. #le2901 #spazierstop pic.twitter.com/4cOunDmfXO — Irena Rudolph-Kokot (@IrenaKOKOT) January 29, 2022

Nach Angaben der Polizeisprecherin laufen zudem Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen die sächsische Corona-Notfallverordnung. Die Teilnehmer des Aufzugs hätten keinen Abstand gehalten und keinen Mund-Nase-Schutz getragen.

Aktionsbündnis kritisiert Arbeit der Polizei

Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ kritisierte die Behörden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Versammlungsbehörde und Polizei nicht sofort eingeschritten seien und dass der Aufzug zunächst wild über Straßen, Wiesen und Schienen habe laufen können.

Zudem hätte die Polizei das Universitätsgelände besser schützen sollen. Die Leipziger Grünen forderten Aufklärung der Geschehnisse.

Corona-Proteste auch in Zwönitz

Zu Protesten gegen die Corona-Politik war laut Polizei auch am Samstag in Zwönitz (Erzgebirgskreis) aufgerufen worden. Die Veranstaltung mit den bis zu 1.250 Menschen sei nicht angemeldet gewesen. Es seien die Identitäten von zehn Menschen festgestellt worden, die bei der Versammlung vermummt gewesen seien.

Gegen sie seien Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet worden. Zudem läuft nach Angaben der Polizei ein Verfahren wegen der Durchführung einer nicht angezeigten Versammlung.