Ein Auto ist am Freitagmorgen in Coswig geklaut worden. Das Fahrzeug kam Polizisten bei Nudersdorf entgegen. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd.

Fahrzeug in Coswig geklaut

Ein Auto ist in Coswig geklaut worden.

Coswig/Nudersdorf/Reinsdorf. - Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ist ein Auto von einem Grundstück in der Straße "Zum Sportplatz" in Coswig gestohlen worden.

Der 35 Jahre alte Eigentümer habe sofort den Notruf gewählt. Laut Polizei kam den Beamten bei Nudersdorf wenig später ein baugleiches Auto auf der L124 entgegen.

Der Fahrer habe versucht, mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. In der Belziger Straße in Reinsdorf verursachte der mutmaßliche Dieb einen Unfall und flüchtete zu Fuß weiter, heißt es.

Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik sei zum Einsatz gekommen. Der Autodieb habe dennoch flüchten können.

Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Am Fahrzeug konnten diverse Spuren gesichert werden, so die Polizei.