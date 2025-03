In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Coswig einen Briefkasten gesprengt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Explosion in COswig

Unbekannte haben in Coswig einen Briefkasten gesprengt.

Coswig. - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Briefkasten in Coswig gesprengt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter gegen 23.50 Uhr an einem Mehrfamilienhaus im Lucas-Cranach-Ring zu.

Bei dem Sprengsatz könne es sich um Pyrotechnik gehandelt haben, heißt es weiter. Der Sachschaden am erheblich beschädigten Briefkastenkomplex wurde auf 500 Euro Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.