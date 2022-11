Auf der Autobahn A14 hat es bei Halle (Saale) einen massiven Unfall gegeben. Nachdem es erstmal zwischen einem Auto und einem Lkw gekracht hatte, ist auch noch ein Lkw in die Wracks gefahren.

Auf der Autobahn A14 bei Halle in Sachsen-Anhalt ist es zu einem Crash mit zwei Lkws und einem Auto gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Symbolbild:

A14/Halle/dpa - Auf der Autobahn 14 bei Halle sind zwei Menschen beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen schwer verletzt worden.

Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer kamen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Nach der Kollision am Morgen war das Auto auf dem Standstreifen stehen geblieben und wurde noch von einem folgenden Sattelzug touchiert. Drei Autos überfuhren Trümmerteile, die auf der Straße lagen.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt 30 000 Euro beziffert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.