Nach einem Unfall ist die Damaschkestraße in Halle voll gesperrt.

Vollsperrung in Damaschkestraße: Unfall legt Verkehr in Halle lahm

Ein Unfall hat in der Damaschkestraße in Halle zu einer Vollsperrung geführt.

Halle (Saale). - Einen Unfall hat es am Mittwochmorgen in der Damaschkestraße in Halle gegeben, wie die Polizei mitteilt.

Demnach krachte es zwischen der Elsa-Brändström-Straße und der B91 (Merseburger Straße). Dort ist eine Vollsperrung eingerichtet.

Die Polizei ist vor Ort.