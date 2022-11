Dach von Textildiscounter stürzt ein - Mitarbeiter verhindern Katastrophe

Im brandenburgischen Luckenwalde ist in der Nacht zu Samstag das Dach eines Textil-Discounters zuammengebrochen. Aufmerksame Mitarbeiter haten zuvor Schlimmeres verhindert.

Luckenwalde - In Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) ist das Dach eines Ladengeschäfts eingestürzt. Menschen wurden nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen nicht verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Samstagvormittag.

Der genaue Zeitpunkt des Unglücks an dem Flachbau war zunächst unklar. „Es wurde morgens um halb acht gemeldet. Das Dach kann aber schon vorher zusammengefallen sein, in der Zeit vom Ladenschluss am Freitag bis zum Samstagmorgen“, sagte der Sprecher. Die „B.Z.“ (Online) hatte zuvor berichtet.

Wie "Bild" berichtet, hatten Mitarbeiter des Geschäftes bereits am Freitag ein verdächtiges Knacken gehört und daraufhin das Geschäft vorsorglich geschlossen.

Dach von Textil-Discounter bricht ein - niemand im Geschäft

Die Deckenkonstruktion krachte demnach direkt auf die Ware im Inneren des Textildiscounters. Von außen waren zerborstene Holz- und Metallteile am Dach zu sehen.

Die Einsturzursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. „Die Kriminalpolizei ist vor Ort und befragt Zeugen. Es laufen Sicherungsarbeiten am Gebäude“, erklärte der Sprecher des Lagedienstes. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.