Zwei Männer haben einem 47-Jährigen in der Delitzscher Straße in Halle heftige Kopfverletzungen zugefügt.

Am helllichten Tag! Mann in Delitzscher Straße mit Eisenstange bewusstlos geschlagen

Schwere Attacke in Halle

Ein Mann wurde in der Delitzscher Straße in Halle mit einer Eisenstange angegriffen.

Halle (Saale). - Ein 47 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen in der Delitzscher Straße kurz vor der Europachaussee in Halle heftig attackiert worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war der 47-Jährige gegen 10 Uhr in dem Gewerbegebiet zu Fuß unterwegs, als er von zwei bislang unbekannten Männern mit einer Eisenstange angegriffen wurde.

Angriff mit Eisenstange in Halle: Opfer verliert Bewusstsein

Der Mann sei zu Boden gegangen und habe dort das Bewusstsein verloren, heißt es. Die Täter seien im Anschluss geflüchtet. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein.

Der 47-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Vor Ort suchte die Polizei auch mit einem Fährtenhund nach den Angreifern. Außerdem seien Videoaufnahmen aus Überwachungskameras gesichert worden, so die Beamten weiter.