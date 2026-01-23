Seit dem 23. Januar wurde nach einer jungen Frau gefahndet, die im vergangenen Jahr ein Smartphone in der S11 von Halle nach Braunsbedra gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, konnte inzwischen die Identität der Frau festgestellt werden.

Nach Diebstahl von teurem Handy in der S11: Polizei kann Diebin ausfindig machen

Laut der Polizei hatte die junge Frau Ende Juni 2025 in der S11 von Halle nach Braunsbedra ein Smartphone gestohlen.

Halle (Saale). – Seit Freitag, dem 23. Januar 2026, fahndete die Polizei nach einer mutmaßlichen Diebin, die im vergangenen Jahr in der S11 von Halle nach Braunsbedra ein teures Smartphone gestohlen haben soll. Wie die Bundespolizei nun mitteilte, konnte die Identität der Frau inzwischen festgestellt werden.

Nach Angaben der Ermittler hatte damals ein 37-Jähriger in der S-Bahn von Halle nach Braunsbedra beim Ausstieg sein Smartphone vergessen. Die mutmaßliche Diebin nutzte die Situation aus und nahm das Handy, das einen Wert von circa. 1.500 Euro hatte, an sich.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg fahndete in der Folge mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach der Frau.