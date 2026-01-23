Ende Juni 2025 vergaß ein 37-Jähriger sein Smartphone in der S11 von Halle nach Braunsbedra. Eine junge Frau nutzte dies aus und steckte das 1.500 Euro teure Smartphone ein. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Diebin stiehlt teures Handy in der S11: Wer kennt diese Frau? (Foto im Text)

Ende Juni 2025 hat eine junge Frau in der S11 von Halle nach Braunsbedra ein Smartphone gestohlen.

Halle (Saale). – Bereits am 26. Juni 2025 wurde einem 37-Jährigen in der S-Bahn von Halle nach Braunsbedra ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er dieses zuvor bei seinem Ausstieg in Braunsbedra um 14.10 Uhr im Zug vergessen.

Demnach lag das Telefon auf einem Tisch. Eine bisher unbekannte Frau nutzte die Situation aus und nahm das Smartphone an sich. Das hochwertige Markentelefon hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Beim Halt der S11 in Krumpa stieg die junge Frau aus.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet, entsprechendes Videomaterial gesichert und gesichtet. Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach der Diebin.

Laut der Polizei sieht die Tatverdächtige wie folgt aus:

circa 20 Jahre alt

lange braune Haare

trug eine Brille

weinrotes T-Shirt mit der Aufschrift "Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind die Schlimmsten"

dunkle Hose

dunkle Jacke um die Hüfte gebunden

Diese junge Frau hat mutmaßlich Ende Juni 2025 in der S11 ein Handy gestohlen. Wer kennt sie? Foto: Bundespolizei

Sachdienliche Hinweise werden von der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter 0391/56549555, der kostenfreien Hotline der Bundespolizei unter 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.