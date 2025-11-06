Böses Erwachen nach der Ruhepause: Auf einem Autohof auf der A14 bei Könnern haben Unbekannte, während die Fahrer schliefen, zwei Lkws aufgebrochen. Sie ließen dabei fünf Paletten mit Kaffeemaschinen mitgehen.

Könnern. - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter auf einem Autohof an der A14 bei Könnern die Laderäume zweier Sattelzüge aufgebrochen, während die Fahrer ihre Ruhepause einlegten. Wie die Polizei mitteilte, haben die Unbekannten dabei fünf Paletten mit Kaffeemaschinen gestohlen.

Demnach hätten die beiden Kraftfahrer im Alter von 39 und 55 Jahren ihre Fahrzeuge am Dienstagabend abgestellt, um auf dem Autohof zu übernachten. Als sie am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr ihre Fahrt fortsetzen wollten, hätten sie bemerkt, dass die Plomben an den Türklappen der Lkws fehlten und die Türgriffe der Sattelauflieger beschädigt waren.

Bei der anschließenden Kontrolle sei festgestellt worden, dass aus einem der Fahrzeuge fünf Paletten mit Kaffeemaschinen entwendet worden seien. Der entstandene Schaden liege im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.