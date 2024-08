Zwischen Hornburg und Erdeborn hat ein Autodieb in einer Kurve die Kontrolle über das geklaute Fahrzeug verloren. Nach dem Unfall flüchtete er unerkannt vom Unfallort.

Pkw in Eisleben gestohlen

Hornburg/Erdeborn. - Bereits am Samstag hat ein Autodieb gegen 1.30 Uhr auf der Straße zwischen Hornburg und Erdeborn im Mansfelder Land einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam er zuvor in einer Kurve von der Fahrbahn ab und landete rund 100 Meter neben der Fahrbahn in einem Bachlauf.

Über das im Fahrzeug installierte Notrufsystem seien die Rettungskräfte alarmiert worden. Diese konnten jedoch nach Angaben der Polizei keine Personen mehr am Unfallort auffinden. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes und die Suche aus der Luft mit einer Drohne der Feuerwehr führten nicht zum Auffinden des vermutlich verletzten Autodiebes, heißt es.

Am Fahrzeug sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Gesamtschaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle traten ebenfalls erhebliche Mengen von Betriebsstoffen aus, so die Polizei weiter. Laut den Beamten wurde das Auto zuvor im Eisleber Ortsteil Osterhausen entwendet.

Hinweise zur Tat oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters können im Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/670293 abgegeben werden.