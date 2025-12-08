Bei einem Raub in einem Supermarkt in der Beesener Straße in Halle hat ein Mann mehrere Menschen verletzt, indem er Reizgas versprühte. Nun fahndet die Polizei nach dem Dieb.

Reizgas eingesetzt! Mann verletzt in Supermarkt zwei Mitarbeiter – So sieht mutmaßlicher Täter aus

Der Dieb hatte mehrere Waren in einem Supermarkt in der Beesener Straße in Halle gestohlen.

Halle (Saale). – Am Samstag ist es in der Beesener Straße in Halle gegen 19.40 Uhr zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der Täter bei seiner Flucht mehrere Menschen mit Reizgas.

Demnach habe der Täter nach dem Betreten des Geschäfts mehrere Waren in seinem Rucksack verstaut. Aufmerksame Mitarbeiter versuchten den Mann beim Passieren des Kassenbereichs aufzuhalten.

Supermarkt in Halle: Mutmaßlicher Dieb versprüht Reizgas

Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der Täter Reizgas versprühte. Anschließend sei er in Richtung Stadion geflüchtet.

Aufgrund ihrer Verletzungen mussten zwei Mitarbeiter des Supermarkts behandelt werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, hätten jedoch keine medizinische Versorgung benötigt.

Während seiner Flucht habe der Täter zwei zuvor gestohlene Getränkedosen verloren. Der Gesamtwert der entwendeten Waren sei noch unbekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Deshalb sucht die Polizei nun mithilfe der Öffentlichkeit nach dem Dieb.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,60 m groß

europäischer Phänotyp

auffällige Tätowierungen (u. a. Träne unter einem Auge, Schriftzug im Schläfen-/Augenbrauenbereich, Tattoos an Hals und Händen)

schwarze Jacke (Markenaufdruck "North Face")

schwarzer Rucksack

schwarze Schuhe

schwarzes Basecap

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Halle unter 0345/2242000 zu melden.