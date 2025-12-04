Ein 48-jähriger Mann bekam es am Mittwoch im Hauptbahnhof in Halle gleich mehrfach mit der Bundespolizei zu tun.

Halle (Saale). - Ein 48-Jähriger hat am Mittwoch aufgrund seines Verhaltens gleich mehrfach die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Halle auf den Plan gerufen.

Zunächst war er ohne gültiges Zugticket in einem Intercity von Magdeburg in Richtung Halle unterwegs, teilt die Polizei mit. Gegenüber der 53-jährigen Kontrolleurin habe sich der Mann verbal aggressiv verhalten.

Ohne Ticket unterwegs: Mann beleidigt Kontrolleurin und wird aggressiv

Wiederholt habe er sie beleidigt. Aufgrund der steigenden Aggressivität des 48-Jährigen habe sich die Kontrolleurin Angaben zufolge in einer Kabine eingeschlossen.

Auch dann gab der Störenfried noch keine Ruhe. Er habe mit seinen Fäusten gegen die Tür geschlagen und begonnen, im Zug zu rauchen. Bundespolizisten nahmen den Mann am Hauptbahnhof in Halle in Empfang.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie Bedrohung gefertigt. Es sollte nicht sein letzter Kontakt an diesem Tag mit der Polizei sein.

Diebstahl im Hauptbahnhof: 48-Jähriger wird zweimal beim Klauen erwischt

Um 08.52 Uhr wurde die Bundespolizei erneut wegen des 48-Jährigen gerufen - dieses Mal wegen Diebstahls. Der Mann wurde, so die Polizei weiter, in einem Laden im Bahnhof beim Klauen einer Getränkeflasche und Gebäcks erwischt.

Er habe daraufhin Hausverbot in dem Laden und eine Anzeige wegen Diebstahls erhalten. Keine vier Stunden später wurde der 48-Jährige erneut auffällig, teilt die Polizei.

Wieder habe er Waren aus einem Laden entwendet, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv habe dies bemerkt und die Bundespolizei verständigt. Neben einer erneuten Anzeige wegen Diebstahls erhielt der Mann dieses Mal Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof in Halle, teilt die Polizei mit.