In der Jüdenstraße in Weißenfels wollte ein 38-Jähriger gleich zwei Drogerien bestehlen. Das misslang spektakulär.

38-Jähriger will Drogerien in Weißenfels bestehlen: Geschäft von innen verriegelt

Diebstahl in Jüdenstraße

Ein Mann versuchte gleich zwei Drogerien in Weißenfels zu bestehlen.

Weißenfels. - Gleich zwei Drogerien wollte ein Mann am frühen Mittwochnachmittag in der Jüdenstraße in Weißenfels bestehlen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach versuchte der 38-Jährige kurz nach 14 Uhr in einer Drogerie elektrische Zahnbürsten im Wert von fast 380 Euro zu klauen. Dies habe aber ein Mitarbeiter der Drogerie bemerkt und ihn dem Beutel mit dem Diebesgut entrissen, heißt es. Als er den Mann dazu aufforderte, mit in sein Büro zu kommen, sei der Mitarbeiter von dem 38-Jährigen geschubst worden. Der Mann floh.

Weit kam er jedoch nicht - weil er es offenbar noch auf eine andere Drogerie in der Jüdenstraße abgesehen hatte. Dort habe er wenige Minuten später versucht, vier Parfüms im Wert von 415 Euro zu stehlen. Doch dazu kam es nicht. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahlsversuch offenbar und verschlossen die Drogerie von innen. Auch hier habe sich der Mann wieder mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme gewehrt.

Es werde nun geprüft, ob Haftantrag gegen den 38-Jährigen gestellt werden kann, so die Beamten weiter.