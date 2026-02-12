Dreimal soll ein Mann Waren aus einer Drogerie in Halle gestohlen haben. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus der Videoüberwachung nach dem mutmaßlichen Ladendieb.

Halle (Saale). – Die Polizei Halle sucht derzeit nach einem Mann, der eine Drogerie in der Leipziger Straße in Halle bereits dreimal bestohlen haben soll.

So soll er bereits am 18. September 2025 gegen 15.30 Uhr sowie 15.54 Uhr und am 19. September 2025 gegen 14.30 Uhr Waren im Wert von insgesamt 875,01 Euro gestohlen haben, teilt die Polizei mit.

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.