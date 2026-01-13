Dreimal soll ein Mann eine Drogerie in Halle bestohlen haben. Dank einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei den Dieb ermitteln.

Halle (Saale). – Die Polizei hatte nach einem Mann gesucht, der mehrfach in einer Drogerie in der Leipziger Straße in Halle Waren gestohlen haben soll. Dank Öffentlichkeitsfahndung konnte der mutmaßliche Dieb ermittelt werden. Die Suche wurde eingestellt.

Bei den drei Diebstählen am 30. Mai 2025, 10. Juni 2025 und 19. Juni 2025 habe der Unbekannte Waren im Gesamtwert von 407,70 Euro gestohlen.