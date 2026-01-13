Dreimal soll ein Mann eine Drogerie in Halle bestohlen haben. Nun sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Ladendieb.

Halle (Saale). – Die Polizei sucht nach einem Mann, der mehrfach in einer Drogerie in der Leipziger Straße in Halle Waren gestohlen haben soll.

Bei den drei Diebstählen am 30. Mai 2025, 10. Juni 2025 und 19. Juni 2025 habe der Unbekannte Waren im Gesamtwert von 407,70 Euro gestohlen.

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Die Polizei Halle sucht nach diesem Mann. (Foto: Polizei)

Wer kann diesen Mann anhand seiner Kleidung identifizieren? (Foto: Polizei)

Dieser Mann wird verdächtigt, Waren aus einer Drogerie in Halle gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.