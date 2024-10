Unbekannte Täter sind in eine Firma in Landsberg (Saalekreis) eingebrochen. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände und Baumaschinen im Wert von rund 30.000 Euro.

Bei Einbruch in Firma: Waren und Baumaschienen gestohlen - 30.000 Euro Schaden

Diebstahl in Landsberg

Unbekannte sind in eine Firma in Landsberg eingebrochen.

Landsberg. - Am späten Montagabend sind unbekannte Täter in ein Firmengelände in Landsberg eingebrochen. Laut Polizei hatten sich die Täter durch die Beschädigung des Maschendrahtzauns verschafft.

Danach öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und klauten diverse Gegenstände und Baumaschinen, heißt es. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 30.000 Euro.

Einen Tag später sei die Polizei über den Einbruch in Kenntnis gesetzt worden. Die Beamten führten im Anschluss eine Spurensicherung durch und nahmen die Ermittlungen auf, heißt es weiter.