Bitterfeld-Wolfen/DUR. - Bereits am 23. März ist es in einem Drogeriemarkt in der Comeniusstraße in Bitterfeld-Wolfen zu einem Diebstahl gekommen. Ein bisher unbekannter Täter habe im Tatzeitraum Kosmetikartikel in niedrigem vierstelligen Gesamtwert erbeutet.

Dieser Mann soll Waren aus einer Drogerie in Wolfen gestohlen haben. Foto: Polizei

Derselbe Täter hat laut Polizei auch am 30. März in der Filiale Kosmetikartikel in niedrigem dreistelligen Gesamtwert geklaut.

Dieser Mann wird von der Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesucht. Foto: Polizei

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Täters. Durch die Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der Person.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.