Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen ist durch einen Hinweis mutmaßlichen Kabeldieben auf die Spur gekommen. Auf einem Grundstück fanden sie mehrere Kabeltrommeln.

Kabeldiebe erwischt? Polizei in Bitterfeld-Wolfen nimmt drei Verdächtige fest

Bitterfeld. - Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen hat drei mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen. Wie sie mitteilt, konnte sie die drei Verdächtigen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ausfindig machen.

Laut den Angaben hatte die Polizei am Montag den Hinweis erhalten, dass auf einem brachliegenden Gelände im Zscherndorfer Weg in Bitterfeld-Wolfen mehrere Personen aus einem Transporter Schrott ausladen.

Dort angekommen, schreckten die Beamten wohl mehrere Personen auf, die sogleich die Flucht ergriffen. Drei Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren konnten aber in der Nähe gestellt werden.

Polizei findet mehrere Kabelrollen in Transporter

Auf dem Grundstück seien die Polizisten auf einen weißen Pkw und einen silberfarbenen Transporter aufmerksam geworden, so die Polizei. Die Fahrzeuge seien offenbar zum Transport von Diebesgut genutzt worden, im Laderaum des Transporters befanden sich jedenfalls mehrere Kabelrollen.

Weitere Kabelrollen sowie Reste von Elektrokabeln seien auf dem Grundstück entdeckt worden, so die Polizei. Sie schätzt den Wert der Materialien auf 150.000 Euro.

Diebstahl von Metall? Polizei nimmt drei Männer vorläufig fest

Die drei Männer stehen im Verdacht, die Wertstoffe gestohlen zu haben, so die Polizei weiter. Sie seien vorläufig festgenommen worden, wurden später aber wieder entlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Der Polizei liegen laut eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise zu den Tatorten der Diebstähle vor.