Köthen. – Am 5. November 2024 soll eine Frau Bargeld aus einem Geldautomaten im Kaufland in Köthen genommen haben. Zuvor hatte das Opfer das Geld dort vergessen, so die Polizei.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung konnte die tatverdächtige Frau ermittelt werden. Die Suche nach ihr wurde beendet.