Bei einem Diebstahl hat ein bislang unbekannter Mann den Verkäufer eines Ladens in Halle geschlagen. Auf der Suche nach dem Ladendieb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ladendieb verprügelt Verkäufer in Halle: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Die Polizei in Halle fahndet nach einem Ladendieb.

Halle (Saale). – Bereits am 29. August 2025 hat ein bisher unbekannter Mann in einem Geschäft in der Kutschergasse in Halle Waren im Wert von 10 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit.

Bei seinem Diebstahl ertappt, habe der Mann zudem den Verkäufer des Ladens mehrmals mit beiden Fäusten geschlagen. Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Diebstahl in Halle: Wer kann diesen Mann identifizieren? (Foto: Polizei)

Dieser Mann soll Waren in einem Geschäft in Halle gestohlen haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt diesen Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.