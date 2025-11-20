Dank eines Zeugen sind in Merseburg Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt worden. Sie wollten auf Fahrrädern vor der Polizei flüchten.

In flagranti mit blauem Fass erwischt: Dieseldiebe wollen auf Fahrrädern flüchten

Zwei Personen sind beim Diebstahl von Diesel in Merseburg erwischt worden.

Merseburg. – In der Nacht zu Donnerstag sind in Merseburg dank eines Zeugen zwei Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wurden sie gegen 4.40 Uhr dabei erwischt, wie sie Kraftstoff aus dem Tank eines Lkw abzapften. Als die zwei Unbekannten den Zeugen bemerkten, traten sie auf Fahrrädern die Flucht an.

Bei der anschließenden Suche in Tatortnähe habe die Polizei eine tatverdächtige Person stellen können.

Der Mann transportierte auf einem Fahrradanhänger ein blaues Fass mit Kraftstoff und hatte diverses Werkzeug dabei, so die Polizei weiter zu dem Diebstahl.