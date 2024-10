Nach einem Unfall mit einem zuvor geklauten Fahrrad hat sich ein Dieb in Aschersleben schwer verletzt.

Mann klaut Fahrrad am Norma-Markt - und verletzt sich bei Unfall kurze Zeit später

Diebstahl in Aschersleben

In Aschersleben ist ein Fahrraddieb bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Aschersleben. - Bei einem Unfall am Montagabend in Aschersleben ist ein 42 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte der 42-Jährige kurz zuvor ein Fahrrad am Norma-Markt in der Magdeburger Straße entwendet und war in Richtung des Kreisverkehrs geflüchtet. Wohl aufgrund seiner wackeligen Fahrweise sei er zu Fall gekommen und habe sich dabei die Schulter gebrochen. Ein Drogentest reagierte positiv, heißt es.

Das gestohlene Fahrrad sei an den Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ebenfalls am Norma-Markt befand, übergeben worden. Der Dieb wurde laut Polizei zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschersleben gebracht und dort stationär aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls wurde eingeleitet