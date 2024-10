Unbekannte Täter haben in einem Getränkemarkt in Bitterfeld-Wolfen eine Geldbörse gestohlen.

Muldestausee. - Ein 53 Jahre alter Mann ist am vergangenen Freitag während eines Einkaufs in einem Getränkemarkt in Muldestausee bestohlen worden. Laut Polizei war der Mann zur Mittagszeit in der Brehnaer Straße einkaufen.

Dabei wurde die Tasche des 53-Jährigen durch bisher unbekannte Täter aus dem Einkaufswagen geklaut, heißt es weiter. In der Tasche befanden sich nach Polizeiangaben eine Geldbörse samt Personalausweis, Führerschein, Kredit- und EC-Karten sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.