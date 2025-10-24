In Zeitz ist es bereits im März zu einem Fall von besonders schwerem Diebstahl gekommen. Ein Unbekannter brach einen Parkscheinautomaten auf und verursachte einen hohen Schaden. Die Polizei fahndet nun nach ihm.

23.000 Euro Schaden! Unbekannter bricht Parkautomaten auf – Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Domherrenstraße in Zeitz einen Parkautomaten aufgebrochen. Er verursachte einen Schaden von 23.000 Euro.

Zeitz. – Bereits am 15. März 2025 ist es in einem Parkhaus in der Domherrenstraße in Zeitz zu einem besonderen schweren Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Parkscheinautomaten aufgebrochen.

Demnach geschah die Tat zwischen 2.54 Uhr und 4.28 Uhr. Eine Überwachungskamera zeichnete den unbekannten Mann auf. Er soll den Automaten mit verschiedenen Werkzeugen aufgebrochen haben und einen Schaden von 23.000 Euro verursacht haben.

Parkautomat in Zeitz aufgebrochen: Gerät muss ersetzt werden

Laut Polizei sei der Automat so stark beschädigt gewesen, dass er im Anschluss ersetzt werden musste.

Die Polizei fahndet nun mit der Hilfe der Aufnahmen der Überwachungskamera nach dem Mann.

Dieser unbekannte Mann soll einen Parkscheinautomaten in der Domherrenstraße in Zeitz aufgebrochen haben. Screenshot: Überwachungskamera Parkhaus Domherrenstraße/Polizeirevier Burgenlandkreis

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des auf den Aufnahmen erkennbaren Tatverdächtigen. Das Polizeirevier Burgenlandkreis ist unter der Telefonnummer 03443/282293 rund um die Uhr erreichbar.