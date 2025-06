Ein Mann hatte in einem Spielcasino in Leuna seinen Automaten kurz aus den Augen gelassen. Diesen Moment nutzte ein Dieb, um sich den bereits erspielten Gewinn auszahlen zu lassen.

Glückspilz in Spielcasino in Leuna bestohlen

Leuna. - Ein Mann wurde am Montag in einem Spielcasino in Leuna bestohlen, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann an einem Glücksspielautomaten einen Gewinn von zirka 2.700 Euro auf der Anzeige stehen. Für eine Raucherpause habe er den Automaten unbeaufsichtigt gelassen.

Dieb lässt sich Gewinn aus dem Spielcasino auszahlen

Diese Chance habe offenbar ein anderer Mann genutzt und ließ sich den Gewinn auszahlen. Nach Ende der Raucherpause sah der Glückspilz, was geschehen war und informierte die Polizei.

Dank der Videoüberwachung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, so die Polizei weiter. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.