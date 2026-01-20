Die Polizei sucht nach zwei Männern, die verdächtigt werden, Kleidung und eine Sporttasche aus einem Geschäft am Markt in Halle gestohlen zu haben. So sehen sie aus.

Kleidung und Tasche für 631 Euro gestohlen: Wer kennt diese Männer (Fotos im Text)

Halle (Saale). – Bereits am 8. August 2025 sollen zwei Männer aus einem Geschäft am Markt in Halle Kleidung und eine Reisetasche gestohlen haben, teilt die Polizei mit.

Der Schaden beläuft sich auf 631,88 Euro. Nun sucht die Polizei mit Aufnahmen der Videoüberwachung nach den mutmaßlichen Tätern.

Wer kennt die beiden Männer und/oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen?

Diebstahl in Halle: Wer kann die beiden Männer identifizieren? (Foto: Polizei)

Diese beiden Männer werden verdächtigt, in Halle Kleidung gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt die beiden abgebildeten Personen? Sie sollen in Halle einen Diebstahl begangen haben. (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.