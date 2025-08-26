Die Polizei konnte einen flüchtigen Ladendieb in der Wittenberger Innenstadt stellen. Der Mann leistete jedoch Widerstand und musste gefesselt werden.

Ein Ladendieb hat sich in Wittenberg der Polizei widersetzt und musste gefesselt werden.

Wittenberg. – Mit einem aggressiven Ladendieb hatte es die Polizei am Montagnachmittag in der Wittenberger Innenstadt zu tun bekommen.

Demnach habe die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Juristenstraße bei der Polizei angezeigt, dass ein Unbekannter eine Decke aus dem Laden gestohlen hatte und Richtung Innenstadt geflüchtet sein.

Ladendieb schlägt und beleidigt Polizisten in Wittenberg

Der Tatverdächtige konnte anhand der Personenbeschreibung auf dem Markt gestellt werden, teilt die Polizei mit. Nachdem er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde, habe er sich uneinsichtig gezeigt und sei aggressiv geworden.

Polizisten hätten den Mann festhalten müssen. Dennoch leistete der mutmaßliche Ladendieb Widerstand, schlug nach den Beamten, beleidigte und bespuckte sie, so die Polizei weiter.

Mit Unterstützung anderer Beamter sei er zu Boden gebracht und gefesselt worden. Bei seiner Durchsuchung sei das Diebesgut gefunden worden.

Die Feststellung seiner Identität habe indes etwas länger gedauert, da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz hat.