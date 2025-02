Am Montagabend stellte die Polizei in Roßlau eine Ladendiebin. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt.

Diebstahl in dessau-Roßlau

Roßlau. Die Polizei hat am Montagabend eine Frau nach einem Ladendiebstahl in Roßlau gestellt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass gegen die Beschuldigte ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei mitteilt.

Die 24-Jährige wurde laut den Angaben von einem Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt am Luchplatz bei dem Diebstahl beobachtet. Sie habe Lebensmittel unter ihrer Kleidung versteckt und im Anschluss den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen, so die Polizei.

Der Detektiv habe die Polizei verständigt, welche die Beschuldigte durchsuchte. Dabei fanden die Beamten neben dem Diebesgut auch noch Betäubungsmittel.

Bei der Überprüfung der Personalien wurde dann klar, dass gegen die 24-Jährige ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt und die Beschuldigte ins Gefängnis gebracht.