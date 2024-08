Die Polizei in Querfurt ist auf der Suche nach einem Mann, der mit einer wahrscheinlich gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben hat.

Diebstahl in Querfurt

Mit einer Bankkarte hat ein Mann in Querfurt Geld geklaut.

Querfurt. - Bereits am 22. September 2023 hat ein unbekannter Mann um 10 Uhr in einer Bankfiliale in der Querfurter Tränkstraße Geld gestohlen.

Auf noch unbekannte Weise war der Täter in den Besitz der Bankkarte einer Privatperson gelangt, heißt es. Laut Polizei hob der Mann einen Betrag von 1.000 Euro ab. Noch offen sei außerdem, wie der mutmaßliche Täter an die Geheimnummer gekommen war.

Dieser mutmaßliche Dieb wird in Querfurt gesucht. Foto: Polizei Saalekreis

Da die Identifizierung der Person bisher nicht auf anderem Wege gelungen sei, wurde demnach per Beschluss des Amtsgerichts Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03461/4460 an das Polizeirevier Saalekreis zu wenden.