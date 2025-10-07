Insgesamt 41 Tonie-Figuren soll ein Mann aus einer Rossmann-Filiale in Sangerhausen gestohlen haben. Die Polizei in Mansfeld-Südharz sucht nun nach dem Ladendieb.

Mann klaut 41 Tonie-Figuren bei Rossmann: Wer kennt ihn? (Foto im Text)

Auch Bibi Blocksberg gibt es als Tonie-Figur. 41 der beliebten Spielzeuge wurden in Sangerhausen gestohlen.

Sangerhausen. – Bereits am 3. Januar 2025 hat ein unbekannter Mann aus der Rossmann-Filiale in der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen insgesamt 41 Tonie-Figuren gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die kleinen bunten Hörspielfiguren sollen einen Warenwert von mehr 660 Euro haben. Nun sucht die Polizei mittels Bildern der Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Tonie-Figuren in Sangerhausen gestohlen: Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/670-293 entgegen.