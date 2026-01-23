Im August 2025 wurde einer Seniorin die Geldbörse in einem Supermarkt in der Friedrich-Ludwig-Straße in Köthen gestohlen. Eine Überwachungskamera filmte den mutmaßlichen Täter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Dieb klaut Portemonnaie im Supermarkt: Wer kennt den Täter? (Foto im Text)

In der Friedrich-Ludwig-Straße in Köthen wurde einer Seniorin die Geldbörse gestohlen.

Köthen. – Bereits am 4. August 2025 ist es in Köthen zum Diebstahl des Portemonnaies einer Seniorin gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem Supermarkt in der Friedrich-Ludwig-Straße.

Demnach hatte die 75-jährige Seniorin während ihres Einkaufs bemerkt, dass ein unbekannter Täter ihre Geldbörse aus einem Stoffbeutel entwendet hatte. In dem Portemonnaie hätte sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld im oberen zweistelligen Bereich befunden.

Weiter teilte die Polizei mit, dass Bildmaterial den unbekannten männlichen Tatverdächtigen während seines Aufenthalts in dem Supermarkt zeige.

Wer kennt den mutmaßlichen Geldbörsen-Dieb aus Köthen? Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters oder um Hinweise zur Tat. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer 03496/4260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden.