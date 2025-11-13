Eine 82-jährige Seniorin ist in Dessau-Roßlau Opfer eines Diebstahls geworden. Während ein Mann sie in ein Gespräch verwickelte, wurde ihr von einer zweiten Täterin das Portemonnaie geklaut.

Die Polizei sucht mutmaßliche Diebe in Dessau-Roßlau, die das Portemonnaie einer Seniorin gestohlen haben.

Dessau-Roßlau. – Am Mittwochvormittag ist einer 82-jährigen Frau in der Dessauer Straße in Dessau-Roßlau in einem Einkaufsmarkt die Geldbörse samt persönlicher Dokumente und Bargeld gestohlen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei die Seniorin im Supermarkt von einem Mann in ein Gespräch verwickelt worden. Diese Ablenkung habe eine weitere Täterin genutzt, um das Portemonnaie der Frau zu stehlen.

Seniorin in Supermarkt in Dessau-Roßlau bestohlen

Beide Täter sollen anschließend den Laden verlassen haben. Wenig später habe die 82-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Nach Angaben der Seniorin war der Mann etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und trug eine weiße Jacke, ein schwarzes Basecap, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe.

Die Frau soll circa 60 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Sie habe eine rosafarbene Mütze und eine schwarze Jacke getragen.

Polizei sucht Zeugen und weitere Opfer

Wer kann Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen und hat möglicherweise die Tat beobachtet? Auch sucht die Polizei nach Personen, die in den vergangenen Tagen selbst Opfer eines ähnlichen Diebstahls geworden sind.

Hinweise nimmt die Polizei Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/25030 entgegen.