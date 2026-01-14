Diebstahl in in Bitterfeld-Wolfen Dreist und perfide: Senior im Supermarkt bestohlen! Wer kennt diese Personen? (Fotos im Text)
Zwei unbekannte Personen werden beschuldigt, einem 77-Jährigen in Bitterfeld-Wolfen die Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der EC-Karte wurde anschließend Geld abgehoben.
Bitterfeld-Wolfen. – Bereits am 29. Juli ist einem 77-Jährigen in einem Supermarkt in der Wittenberger Straße in Bitterfeld-Wolfen die Geldbörse gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.
Nachdem die unbekannten Täter das Portemonnaie aus dem Einkaufswagen des Mannes genommen hatten, wurde mit der EC-Karte des 77-Jährigen Geld abgehoben. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.
So sehen die mutmaßlichen Täter aus:
Wem sind diese Personen bekannt? Wer kann Hinweise zu deren Identifizierung geben? Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld unter der Telefonnummer 03493/301-0.