Nach Ladendiebstahl in Wolfen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Täter: 34-Jähriger flüchtet ins Gebüsch

Der Polizei ist am Dienstag ein Ladendieb in Bitterfeld-Wolfen ins Netz gegangen. Zunächst mussten die Beamten den 34-Jährigen allerdings in einer Art Katz-und-Maus-Spiel einfangen.