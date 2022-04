Betrüger versuchen immer wieder Bürger mit Schockanfrufen oder Messengernachrichten um Geld zu bringen. Zuletzt mehrten sich derartige Fälle in Sachsen-Anhalt. Was es für Betroffene zu beachten gilt.

Magdeburg/DUR/awe - Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um Bürger um ihr Geld zu bringen. Auch in Sachsen-Anhalt werden immer wieder Betrügereien per Telefon oder WhatsApp gemeldet. Zuletzt häuften sich die Zahlen.

Besonders häufig wird der sogenannte Enkeltrick versucht, bei dem sich Betrüger als Enkel oder Angehörige ihrer potentiellen Opfer ausgeben. In den meisten Fällen werden Personen unter einer Nummer angerufen, die ihnen unbekannt ist. Die Betrüger geben vor, Angehörige zu sein und sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Um diese zu bewältigen, wird eine hohe Summe an Bargeld benötigt.

Betrug telefonisch oder über WhatsApp

Die Masche setzt sich vielseitig fort. Es wird darum gebeten Geld über den Online-Bezahlservice Paypal, der mittels E-Mailadressen konfiguriert ist, zu senden oder die Bankdaten an die vermeintlichen Angehörigen weiterzuleiten. Auch persönliche Übergaben von Betrüger und Opfer werden von der Polizei immer wieder publik gemacht.

Vergangene Woche wurde eine 70-jährige Frau aus Mücheln von einer unbekannten Person angerufen, die vorgab ihre Tochter und in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Die Seniorin fuhr nach Halle und traf sich mit dem Betrüger, wobei sie 40.000 Euro Bargeld und Schmuck übergab. Auch in Halle erhielten am Freitag mehrere Menschen derartige Schockanrufe, in denen es um hohe Summen ging.

Die Polizei meldete zuletzt auch Fälle, bei denen sich Betrüger über den Messenger WhatsApp bei Personen meldeten und vorgaben deren Kinder zu sein, die eine neue Rufnummer besäßen. Die vermeintlichen Kinder gaben dabei an das ihr altes Telefon mit vorheriger Nummer defekt sei und sie Geld für die Reparatur benötigen. Mehrere Personen meldeten der Polizei ähnliche Betrugsmaschen, bei denen offene Rechnungen von den Angerufenen beglichen werden sollten.

Milka warnt vor Fake-Gewinnspiel

Auch vermeintliche Gewinnspiele sind immer wieder eine beliebte Masche von Betrügern. Der Schokoladenhersteller Milka warnte nun selbst auf seiner Webseite, dass Betrüger Links versenden, um an einem Milka-Ostergewinnspiel teilnehmen zu können. Hierbei soll es sich um Phishing handeln, um personenbezogene Daten abzugreifen.

Um präventiv auf Betrugsmaschen reagieren zu können, sollten laut Polizei folgende Punkte beachtet werden:

Misstrauisch sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, sollte dies mit Familienangehörigen oder anderen nahe stehende Personen besprochen werden.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 .

. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann den Beamten helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen und höhere Geldbeträge nicht Zuhause sondern auf der Bank oder im Bankschließfach auf.

Zudem sollten sie sich immer Zeit lassen, um Sachverhälte zu klären und die Angaben des Anrufers zu prüfen. Dabei sollte auch die Person angerufen unter der lange bekannten Nummer angerufen werden.

Und genauso wichtig: Sprechen Sie mit älteren Angerhörigen oder Bekannten darüber! Meist sind Senioren das Ziel der Betrüger.