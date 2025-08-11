Am Hauptbahnhof in Halle kam es am Sonntag zu einem Familienstreit. Die 34-jährige Mutter griff Polizisten an. Um die Kinder kümmert sich vorerst das Jugendamt.

Halle (Saale). - Am Sonntagabend ist am Hauptbahnhof Halle eine 34-jährige aggressive Mutter derart ausgerastet, dass ihre beiden Kinder dem Jugendamt übergeben werden mussten, so die Polizei.

Gegen 22 Uhr sei die Polizei zu einer familiären Auseinandersetzung gerufen worden. Eine stark alkoholisierte Mutter habe ihre beiden sechsjährigen Kinder angeschrien, geschubst und geschlagen.

Da sich die Frau aggressiv verhalten habe, wurde ihr die Zugfahrt untersagt. Sie habe daraufhin lautstark protestiert und dazu gerufene Sicherheitskräfte und Polizisten mit Taschen attackiert. Die Beamten fixierten die Frau daraufhin am Boden, so die Polizei weiter. Ihr Partner habe versucht dieses zu verhindern und habe dabei die Oma der Kinder zu Boden gestoßen, wobei sie sich verletzt habe.

Die Familie sei anschließend zur Dienststelle gebracht worden. Die Kinder nahm das Jugendamt nach Angaben der Polizei vorläufig in Obhut.