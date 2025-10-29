Polizisten haben bei Durchsuchungen in Halle neben 1,7 Kilogramm Cannabis und 120 Gramm Crystal Meth auch Bargeld und eine Machete gefunden. Ein 63-Jähriger ist vorläufig festgenommen worden.

Halle (Saale). – Bei Durchsuchungen am Dienstag sind in Halle 1,7 Kilogramm Cannabis und 120 Gramm Crystal Meth gefunden worden, wie die Polizei mitteilt.

Insgesamt durchsuchte die Polizei nach eigenen Angaben zwei Wohnungen und einen Kleingarten in Halle. Neben Crystal Meth und Cannabis seien auch Utensilien zum Verkauf von Drogen, Bargeld sowie eine Machete gefunden worden.

Zwei Männer im Alter von 54 und 63 Jahren werden demnach beschuldigt, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln. Der 63-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.