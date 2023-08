Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Polizei in Dessau einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Polizei in Dessau-Roßlau hat einen jungen mutmaßlichen Drogenhändler überführt. Die Beamten hatten den 21-Jährigen seit mehreren Wochen im Blick und führten Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Das Amtsgericht Dessau-Roßlau erließ in der Folge einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen, der am Donnerstag, 3. August, dann umgesetzt wurde.

Bei der Durchsuchung konnten etwa 400 Gramm Marihuana und etwa 140 Gramm Kokain sichergestellt werden. Darüber hinaus fand die Polizei Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, bei dem es sich nach Einschätzung der Ermittler vermutlich um Geld aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Weiter wurden in der Wohnung ein Elektroschocker und ein Pfefferspray gefunden, beides wurde ebenfalls in Verwahrung genommen.

Der 21-Jährige wurde nach der Durchsuchung vorläufig festgenommen und am Freitag, 4. August, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.