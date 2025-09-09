Die Polizei sucht einen Ladendieb, der Babynahrung aus einer Drogerie in Merseburg gestohlen hat. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Dieb klaut bei Rossmann Babynahrung für hunderte Euro: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb. Dieser hatte in Merseburg Babynahrung für mehr als 200 Euro gestohlen.

Merseburg. – Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am 30. April 2025 in einer Drogerie am Kollenbeyer Weg in Merseburg Babynahrung gestohlen.

Der Täter soll die Rossmann-Filiale zwischen 18 und 19 Uhr betreten, die Babynahrung im Gesamtwert von 233,91 Euro in einem mitgebrachten Beutel verstaut und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben, so die Polizei.

Jetzt fahndet die Polizei mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.

Dieser Mann soll Babynahrung aus einer Drogerie in Merseburg gestohlen haben. Foto: Polizei

Das Polizeirevier Saalekreis nimmt Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter prev-sk@polizei.sachsen-anhalt.de oder telefonisch unter 03461/446-0 entgegen.

Es kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.