Die Polizei sucht zwei Männer, die eine Seniorin in Jessen bestohlen haben sollen.

Jessen. – Am 31. Januar 2025 wurde eine 85-jährige Frau in der Rehainer Straße in Jessen von zwei Männern bestohlen, teilt die Polizei mit.

Die Seniorin wurde demnach gegen 15.15 Uhr vor einem Edeka-Einkaufsmarkt von einem Mann angesprochen, der eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben wollte.

Die Frau habe in ihrem Portemonnaie nachgeschaut, konnte die Münze jedoch nicht wechseln. Anschließend habe sie ihre Geldbörse wieder in der Jackentaschen verstaut.

Im Supermarkt habe sie dann später festgestellt, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in der Jackentasche befand. Neben persönlichen Dokumente war auch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich darin, so die Polizei.

Polizei geht von gemeinschaftlichem Diebstahl aus

Nachdem die Polizei die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet hatte, kam sie zu dem Schluss, dass es sich um zwei Täter gehandelt habe. Einer habe die Frau in ein Gespräch verwickelt, der andere später die Geldbörse gestohlen. Nun sucht die Polizei nach den zwei Männern.

Dieser Mann wird verdächtigt, in den Diebstahl in Jessen verwickelt zu sein. (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann in der blau-grauen Jacke? (Foto: Polizei)

Vermutlich wurde der Seniorin hier das Portemonnaie entwendet. (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann mit Mütze und schwarzer Jacke? (Foto: Polizei)

Vermutlich haben die zwei Männer bei dem Diebstahl zusammengearbeitet. (Foto: Polizei)

Wer kennt die Männer, die verdächtigt werden, die Geldbörse der Seniorin gestohlen zu haben? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Jessen unter der Telefonnummer 03537/271-0 entgegen.